Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen ereignete sich im Kreuzungsbereich der Bücheloher Straße und der Straße "Auf dem Mittelfeld" ein schwerer Verkehrsunfall. Die 25-jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte aus der Straße "Auf dem Mittelfeld" nach rechts in die Bücheloher Straße abzubiegen. Offenbar aufgrund eingeschränkter Sicht durch eine vereiste Windschutzscheibe geriet die Pkw-Fahrerin beim Abbiegen zu weit nach links und kollidierte mit einem auf der Linksabbiegerspur befindlichen Kraftrad eines 44-Jährigen. Der Fahrer des Kraftrades wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung wurde die Straße zeitweise vollgesperrt. (ah)

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