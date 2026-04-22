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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen ereignete sich im Kreuzungsbereich der Bücheloher Straße und der Straße "Auf dem Mittelfeld" ein schwerer Verkehrsunfall. Die 25-jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte aus der Straße "Auf dem Mittelfeld" nach rechts in die Bücheloher Straße abzubiegen. Offenbar aufgrund eingeschränkter Sicht durch eine vereiste Windschutzscheibe geriet die Pkw-Fahrerin beim Abbiegen zu weit nach links und kollidierte mit einem auf der Linksabbiegerspur befindlichen Kraftrad eines 44-Jährigen. Der Fahrer des Kraftrades wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung wurde die Straße zeitweise vollgesperrt. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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