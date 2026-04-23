Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Portemonnaie entwendet

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Eine 71-Jährige tätigte gestern, gegen 13.00 Uhr, ihre Einkäufe in einem Supermarkt in der Straße "Am Rotberg". Offenbar ließ die Frau dabei ihre Handtasche im Einkaufswagen außer Acht, sodass ein oder mehrere Unbekannte die Geldbörse der Frau aus der Tasche entwendeten. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages. Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang Handtaschen beziehungsweise Portemonnaies nicht in Einkaufskörben oder Einkaufswagen zu legen, sondern diese möglichst körpernah zu tragen. Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie im Internet unter https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/. (jd)

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