PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Portemonnaie entwendet

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Eine 71-Jährige tätigte gestern, gegen 13.00 Uhr, ihre Einkäufe in einem Supermarkt in der Straße "Am Rotberg". Offenbar ließ die Frau dabei ihre Handtasche im Einkaufswagen außer Acht, sodass ein oder mehrere Unbekannte die Geldbörse der Frau aus der Tasche entwendeten. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages. Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang Handtaschen beziehungsweise Portemonnaies nicht in Einkaufskörben oder Einkaufswagen zu legen, sondern diese möglichst körpernah zu tragen. Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie im Internet unter https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 22.04.2026 – 14:49

    LPI-GTH: Entwendeter Transporter festgestellt - Haftbefehl erlassen

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Im Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Peugeot Experts (siehe Pressemeldung http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6258437) am 18. April 2026 stellten Beamte diesen im Rahmen einer Kontrolle am Montagmorgen unmittelbar vor der polnischen Grenze fest. Am 21. April 2026 wurde gegen den 21-jährigen lettischen Fahrzeugführer, zugleich Tatverdächtigen, Haftbefehl erlassen. Er wurde ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 11:30

    LPI-GTH: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

    Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Heute Morgen ereignete sich im Kreuzungsbereich der Bücheloher Straße und der Straße "Auf dem Mittelfeld" ein schwerer Verkehrsunfall. Die 25-jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte aus der Straße "Auf dem Mittelfeld" nach rechts in die Bücheloher Straße abzubiegen. Offenbar aufgrund eingeschränkter Sicht durch eine vereiste Windschutzscheibe geriet die Pkw-Fahrerin beim Abbiegen zu weit ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 11:30

    LPI-GTH: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Nachmittag kam es in der Ernst-Thälmann-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Die beiden Beteiligten befuhren in gleicher Richtung die Straße. Der 34-jährige Skoda-Fahrer wollte nach rechts in die Zeppelinstraße abbiegen und übersah offenbar dabei den auf dem Fahrradstreifen neben ihm befindlichen 47-jährigen Radfahrer. Es kam zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren