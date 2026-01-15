PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Langenholzhausen. Schmuckdiebstahl nach Schrottsammlerbesuch.

Lippe (ots)

Ein angebliches Schrottsammler-Paar hat am Mittwochmittag (14.01.2026; 12:00 - 12:30 Uhr) den Schmuck einer älteren Frau aus ihrem Wohnhaus an der Hauptstraße entwendet. Während der Mann die Seniorin in der Diele ablenkte, nutzte die Frau den Vorwand, die Toilette aufsuchen zu dürfen, und stahl eine Schmuckschatulle. Der Mann war etwa 30-35 Jahre alt, 1,75 m groß, kräftig, mit schwarzen Locken und sprach gebrochen Deutsch. Die Frau war etwa 25 Jahre alt, schlank, mit langem schwarzen Pferdeschwanz und schwarzem Steppmantel. Das Duo fuhr in einem weißen Lieferwagen mit polnischem Kennzeichen und hatte ein etwa 3-4 Jahre altes Kind mit dunklem Kurzhaarschnitt, Nike-Pullover und gestrickten Socken dabei. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter Tel. (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

