LPI-GTH: Wildunfall
Böhlen (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 63-jähriger Fahrer eines Nissan befuhr heute Morgen die L2648 von Böhlen in Richtung Schwarzmühle als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision mit dem Wildtier. Das Reh lief davon, am Pkw entstand Sachschaden. Dieser blieb fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
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