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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vermisstes Kind aufgefunden

Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend kam es zu umfangreichen Suchmaßnahmen nach einem vermissten Jungen aus Gräfinau-Angstedt, Der 7-Jährige wurde gegen 19.45 Uhr der Polizei als vermisst gemeldet. Es wurden unverzüglich intensive Fahndungsmaßnahmen mit hohem Kräfteansatz eingeleitet. Unter anderem kam der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Das Kind konnte indes wenige Stunden später in einem sich automatisch schließenden Hühnerstall in der Nachbarschaft aufgefunden werden. Der Junge war unverletzt. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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