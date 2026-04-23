Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen drangen gewaltsam in eine Lagerhalle auf einem Firmengrundstück in der Straße "Am Steinforst" ein. Anschließend entwendeten der oder die Täter unter anderem Baumaterial von unbekannten Wert. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 15. April, 02.10 Uhr und dem 17. April, 03.50 Uhr. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0099297/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

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