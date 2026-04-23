Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wirtschaftlicher Totalschaden

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich heute Morgen auf der L3087. Eine 68-jährige Fahrerin eines Ford fuhr vom Ortszentrum in Richtung Griesheim. Auf Höhe eines Supermarktes kam die Frau nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und kam an einem Erdwall zum Stillstand. Die Frau wurde verletzt und kam mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von 3.000 Euro. Dieser wurde abgeschleppt. (jd)

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