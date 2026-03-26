Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Saunabrand in einem Einkaufscenter in der Innenstadt

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Offenburg (ots)

Die FEUERWEHR OFFENBURG ist heute morgen um 09.30 Uhr in das Rée Carrée alarmiert worden.

In einer Saunakabine eines Fitnes-Clubs war ein Brand ausgebrochen. Bisher gibt es keine Informationen über Verletzte. Eine Person wurde durch den Rettungsdienst untersucht. Mittlerweile ist das Schadenfeuer gelöscht, die Polizei hat die Sperrung rund um das Rée-Carrée aufgehoben.

Eine Gesamtbericht erscheint in Kürze.

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