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Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Saunabrand in einem Einkaufscenter in der Innenstadt

FW-OG: Saunabrand in einem Einkaufscenter in der Innenstadt
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Offenburg (ots)

Die FEUERWEHR OFFENBURG ist heute morgen um 09.30 Uhr in das Rée Carrée alarmiert worden.

In einer Saunakabine eines Fitnes-Clubs war ein Brand ausgebrochen. Bisher gibt es keine Informationen über Verletzte. Eine Person wurde durch den Rettungsdienst untersucht. Mittlerweile ist das Schadenfeuer gelöscht, die Polizei hat die Sperrung rund um das Rée-Carrée aufgehoben.

Eine Gesamtbericht erscheint in Kürze.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Offenburg
Zentrale Dienste
Wolfgang J. Schreiber
Mobil: 0162 / 293 63 39
Telefon: 0781 / 919 34 128
E-Mail: pressedienst@feuerwehr-offenburg.de
www.feuerwehr-offenburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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