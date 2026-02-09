Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Fahrzeug brennt in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhaus-Komplexes

Offenburg (ots)

Im Zusammenhang mit einem PKW-Brand in einer Tiefgarage in der Altenburger Allee ist heute Vormittag eine Person ums Leben gekommen. Eine weitere Person kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung und Verbrennungen ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr Offenburg war gegen 09.35 Uhr zum Brand in den Offenburger Stadtteil Kreuzschlag alarmiert worden.

Bereits auf der Anfahrt erhöhte der Einsatzleiter aufgrund seiner Lageinformationen die Alarmstufe nach dem Algorithmus "2.Alarm", so dass nach wenigen Minuten ein Großaufgebot an Personal und Fahrzeugen an der Brandstelle eintraf. Dabei schlug der Feuerwehr dichter schwarzer Rauch aus der unterirdischen Garage entgegen.

Atemschutztrupps fanden bei ihrem Vorgehen zur Brandstelle eine leblose Person, die umgehend ins Freie gebracht und dem Rettungsdienst übergeben wurde. Eine weitere betroffene Person wurde bereits rettungsdienstlich versorgt. Der im Vollbrand stehende PKW wurde mit einem massiven Löschangriff bekämpft. Dabei mussten die vorgehenden Kräfte auch die Kühlung der Tiefgaragenwände und Decke an der Brandstelle miteinbeziehen.

Ein glücklicher Umstand war, dass die Brandschutztüren der Treppenräume der vier an die Tiefgarage angeschlossenen Mehrfamilienhäusern ordnungsgemäß geschlossen waren und damit nur sehr wenig Rauch in die Häuser drang. Alle Zugänge wurden dennoch durch die Feuerwehr kontrolliert.

Ein fahrbarer Großlüfter und mehrere kleine Lüftungsgeräte drückten die Gase aus der unterirdischen Garage heraus.

Die Feuerwehr war mit 17 Fahrzeugen und etwa 50 Einsatzkräften bis gegen Mittag tätig. Die Verwaltungsspitze der Stadt Offenburg war durch den Feuerwehrkommandanten bereits in der Anfangsphase informiert worden.

Zur Brandursache oder der Schadenhöhe kann keine Angaben gemacht werden.

