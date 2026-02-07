Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Feueralarm im Freizeitbad - Technischer Defekt löst Brandmeldeanlage aus

Offenburg (ots)

Keine Übung zu Jahresbeginn sondern ein realer Feueralarm ließ die Feuerwehr Offenburg am frühen Samstagnachmittag ins Freizeitbad in Offenburg ausrücken.

gegen 14.35 Uhr hatte vermutlich ein technischer Defekt eines Melders in der Schwimmhalle die automatische Brandfrühwarnanlage ausgelöst.

Bei Eintreffen des Löschzuges hatten Badmitarbeiter bereits vorbildhaft die Räumung des Schwimmbades veranlasst.

Nach Kontrolle des Auslösebereiches konnte schnell Entwarnung gegeben werden und die Gäste wie zurück in die Freizeitanlage geleitet werden.

Ein Badtechniker kümmerte sich indes um defekte Elektronik.

Die Feuerwehr Offenburg war mit sieben Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften eine knappe halbe Stunde tätig.

