Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Tesla brennt auf Gifiz-Parkplatz aus

Bild-Infos

Download

Offenburg (ots)

Die Feuerwehr Offenburg war am Montagabend gegen 22.00 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf dem Parkplatz des Gifiz-Strandbades in der Ahornallee alarmiert worden. Ein auf der Parkfläche abgestellter Tesla hatte aus noch nicht geklärter Ursache Feuer gefangen und brannte bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in voller Ausdehnung. Da die Parkfläche ansonsten leer war, bestand trotz des intensiven Brandes und der starken Rauchentwicklung keine weitere Gefahr für Personen oder Fahrzeuge.

Ein Atemschutztrupp löschte das brennende Wrack innerhalb weniger Minuten. Aufgrund des alternativen Antriebes musste sowohl das Batteriepaket kontrolliert als auch die Hochvoltanlage des Tesla entsprechend der Herstellerangabe deaktiviert werden.

Die Feuerwehr war mit drei Fahreugen und 12 Einsatzkräfte knapp zwei Stunden tätig. Der PKW brannte komplett aus. Der Schaden wird vermutlich im niedrigen fünfstelligen Eurobereichh liegen.

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell