FW-OG: Feuerwehreinsatz in Offenburger Innenstadt

FW-OG: Feuerwehreinsatz in Offenburger Innenstadt
Offenburg (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 08:15 Uhr wurde die Feuerwehr Offenburg zu einem gemeldeten Kellerbrand in der Offenburger Innenstadt alarmiert. Anwohner der Malergasse stellten eine Rauchentwicklung aus einem Kellerraum fest und wählten umgehend den europaweiten Notruf. Ein Trupp ging unter schwerem Atemschutz ins Kellergeschoss vor und konnte glücklicherweise schnell Entwarnung geben. Es waren kein Schadenfeuer festzustellen und zunächst war ein Defekt an der Heizungsanlage vermutet worden. Ein bereits erloschener Kleinbrand in einem Lichtschacht war es jedoch, der die Rauchentwicklung im dahinterliegenden Kellerraum verursacht hatte und die Rettungskräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf den Plan rief. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich daher auf eine maschinelle Belüftung der betroffenen Räumlichkeiten. Ein Anwohner wurde an den Rettungsdienst übergeben. Über einen durch das Feuer entstandenen Sachschaden ist nichts bekannt. Die Feuerwehr Offenburg war mit 25 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen für etwa eine Stunde vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell

