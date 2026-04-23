Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Waschboxautomaten einer Tankstelle gewaltsam geöffnet

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

In der Nacht von gestern zu heute haben unbekannte Täter das Gelände einer Tankstelle in der Clemensstraße widerrechtlich betreten. Die dortigen Waschboxautomaten wurden anschließend gewaltsam geöffnet und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Weiterhin entstand Sachschaden in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages. Die Tat wurde in der Zeit zwischen gestern, 23.30 Uhr und heute, 04.00 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0099729/2026) entgegen. (jh)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell