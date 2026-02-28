PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall - PKW überschlägt sich auf der B422, Zeugen gesucht

Kordel (ots)

Am Samstag, den 28.02.2026 gegen 13:40 Uhr gingen mehrere Notrufe über einen Verkehrsunfall auf der B422 zwischen Trier-Ehrang und Kordel ein. Der allein beteiligte PKW soll sich hierbei überschlagen haben. Zur Unfallörtlichkeit wurden Feuerwehr Rettungsdienst und Polizei entsandt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen PKW und kam aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Schutzplanke. Anschließend kam er nach links von der Fahrbahn und kollidierte hierbei mit der Böschung, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn zum Stehen. Bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort konnte sich der Fahrer selbstständig aus dem überschlagenen PKW befreien. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer Atemalkohol festgestellt. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Verkehrsstraftat eingeleitet. Der PKW wurde durch den Verkehrsunfall total beschädigt. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die B422 wurde während der Unfallaufnahme zwischen den Ortslagen Trier-Ehrang und Kordel komplett gesperrt. Nach ca. einer Stunde wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Inzwischen ist die B422 wieder komplett befahrbar.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Kordel, Welschbillig und der Feuerwache 2 aus Trier-Ehrang, ein RTW der Rettungswache Ehrang, der Notarzt aus Trier-Ehrang und drei Streifen der Polizeiinspektion Schweich.

Die Polizeiinspektion Schweich bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang geben können sich telefonisch unter der 06502/9157-0 zu melden. Insbesondere wird hier nach einem Mann, welcher sich auf dem gegenüberliegenden Wanderweg befand und einer Ersthelferin vor Ort in einem roten PKW gesucht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich
Tel.: 06502/91570

https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

