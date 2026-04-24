LPI-GTH: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung
Ilm-Kreis, Ilmenau (ots)
Der seit 22.04.2026 vermisste 14-Jährige wurde wohlbehalten aufgegriffen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor und dürfen somit nicht mehr verwendet werden. (mah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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