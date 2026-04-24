Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Taschendiebstahl

Wittlich (ots)

Am 23.04.2026 zwischen 08:45 Uhr und 09:45 Uhr befand sich eine 82-jährige Geschädigte aus der Stadt Wittlich im GLOBUS-Lebensmittelmarkt in Wittlich.

Hier gelang es einem bisher unbekannten Täter in einem unbeobachteten Moment ihr die Geldbörse aus der Handtasche zu entwenden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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