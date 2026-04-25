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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Kamera

Wittlich (ots)

Am 23.04.2026 gegen 19:15 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Gatter im Bereich des Bergweilerwegs in Wittlich.

Dieses wurde durch bisher unbekannte Täter in der Vergangenheit bereits häufiger überklettert.

Hier entwendeten sie eine zur Beobachtung der Wildtiere aufgehängte Wildkamera.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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