POL-BOR: Vreden - Marktplatz vorübergehend gesperrt Gegenstand ist unverdächtig
Vreden (ots)
Der auf dem Marktplatz gemeldete verdächtige Gegenstand erwies sich als ungefährlich. Die zwischenzeitlich eingerichteten Sperrmaßnahmen werden in Kürze aufgehoben, sodass der Bereich wieder freigegeben werden kann. (sb)
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