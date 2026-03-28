POL-BOR: Vreden - Marktplatz vorübergehend gesperrt Gegenstand ist unverdächtig

Rhede (ots) - In Rhede ist es auf der Schloßstraße / An der Uerde zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Unfallstelle ist zwischen der Schloßstraße / An der Uerde und dem Fußballplatz auf Schloßstraße für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Es wird nachberichtet. Leitstelle der Polizei Borken, ...

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