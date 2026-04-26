Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrraddiebstahl

Wittlich (ots)

Am 25.04.2026 gegen 19:03 Uhr begab sich eine bisher unbekannte weibliche Täterin in die Neustraße in Wittlich.

Hier entwendete sie ein abgestelltes, nicht mittels Schlosses gesichertes Fahrrad vor der Spielothek in der Neustraße.

Im Verlauf des Abends bemerkte der Geschädigte den Diebstahl erst gegen 21:40 Uhr. Er führte eigenständige Suchmaßnahmen durch und stellte die Täterin samt Fahrrad am ZOB fest.

Es gelang ihm, sein Fahrrad an sich zu nehmen. Die Täterin entfernte sich fußläufig.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach der Täterin verlief zunächst negativ.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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