Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand aufgrund eines technischen Defekts

Großlittgen (ots)

Am 25.04.2026 gegen 17:00 Uhr kam es aufgrund eines technischen Defekts zu einem kleinen Brand im Bereich der Abteistraße in Großlittgen.

Hier waren Stromkabel im Bereich einer Baustelle in Brand geraten.

Der Brand war schnell unter Kontrolle.

Gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Strombetreiber wurden die Ermittlungen zur Ursache durch die Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Es ergaben sich keinerlei Hinweise auf strafbares Verhalten. Es kam zu einem kurzzeitigen Stromausfall, welcher schnell behoben werden konnte.

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