Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Taschendiebstahl

Wittlich (ots)

Am 25.04.2026 gegen 14:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Tatverdächtiger in ein Geschäft in der Karrstraße und entwendete hier in einem unbeobachteten Moment einer 33-jährigen Kundin ihre Geldbörse aus ihrer Handtasche.

Die Geschädigte konnte zwei verdächtige Personen beschreiben.

Erste Person:

weiblich, etwa 40 Jahre alt, schwarze Haare, graue Jacke, ungepflegtes Erscheinungsbild

Zweite Person:

Männlich, ungepflegtes Erscheinungsbild

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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