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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Mehren (ots)

Am Montag, den 27.04.2026 im Zeitraum von 13:30 - 15:15 Uhr kam es in der Hauptstraße in Mehren, auf dem Parkplatz neben der Kirche, zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle. Beim Rangieren in der Parkbucht fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW gegen eine dortige Mauer. Teile der Mauer lösten sich und fielen gegen einen PKW, der neben dem verursachenden PKW abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650

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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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