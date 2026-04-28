PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz und Kinder nicht ordnungsgemäß während der Fahrt gesichert

Wittlich (ots)

Am 27.04.2026 führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Verkehrskontrollen im Wittlicher Stadtgebiet durch.

Gegen 13:25 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 27-jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser im Bereich der Danziger Straße in Wittlich unterwegs war. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug keinerlei gültiger Versicherungsvertrag vorlag. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Gegen 14:40 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten sodann einen 34-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Ulmen, als dieser im Bereich der Kurfürstenstraße in Wittlich unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass die vier Kinder auf der Rücksitzbank im Alter von 5 bis 15 Jahre nicht oder nicht ordnungsgemäß gesichert waren. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der 34-Jährige erhielt die Auflage, sich um die ordnungsgemäße Sicherung der Kleinkinder mittels Sitzes zu kümmern. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 07:51

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 24.05.2026 bis 25.05.2026 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz des Krankenhauses in Wittlich. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Toyota RAV4 und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 23:25

    POL-PDWIL: Versuchter Diebstahl von Baumaterial

    Daun (ots) - Im Zeitraum von Freitag, den 24.04.2026, 16:30 Uhr bis Montag, den 27.04.2026, 07:30 Uhr brachen unbekannte Täter einen Baucontainer an der L46 zwischen Daun und Gemünden auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Container kein Baumaterial entwendet und es entstand nur geringer Sachschaden. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 23:24

    POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Daun (ots) - Am Montag, den 27.04.2026 im Zeitraum von 12:30 - 18:10 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in Daun-Neunkirchen, in der Straße "Zum Asseberg", zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle. Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde beim Rangieren auf dem Parkplatz ein ordnungsgemäß abgestellter PKW (VW Polo) am hinteren linken Kotflügel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren