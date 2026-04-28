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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 27.04.2026 gegen 14:45 Uhr befuhr eine 15-jährige Radfahrerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet einen Wirtschaftsweg im Bereich der Kreisstraße 25 zwischen Flußbach und Wittlich-Dorf.

An der Kreuzung zur K 25 mißachtete sie das STOPP-Schild und somit die Vorfahrt einer 53-jährigen PKW-Fahrerin aus der VG Wittlich-Land, welche die K 25 aus Richtung Flußbach befuhr.

Trotz sofortiger Notbremsung kam es zur Kollision, so dass die Radfahrerin sich überschlug und auf der Fahrbahn zum Liegen kam.

Glücklicherweise wurde die Radfahrerin nur leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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