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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: vermehrt Wildunfälle festzustellen

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wittlich (ots)

Mit dem Beginn des Frühjahrs steigt jedes Jahr auch die Gefahr von Wildunfällen auf den Straßen.

Besonders häufig kommt es in den Monaten März, April und Mai zu solchen Unfällen. Hauptzeiten sind dabei die Dämmerungsstunden am Morgen und Abend, wenn viele Wildtiere aktiv sind.

Allein in den ersten Monaten diesen Jahres ereigneten sich bereits 165 Wildunfälle im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wittlich.

Die meisten Unfälle gehen glücklicherweise glimpflich aus und führen vor allem zu Sachschäden an Fahrzeugen.

Typische Gefahrenstellen sind Straßenabschnitte an Waldrändern, Feldern oder in Gewässernähe.

Um das Risiko zu reduzieren, empfiehlt die Polizei folgendes Verhalten:

"Fahren Sie vorausschauend!" Auch außerhalb beschilderter Bereiche jederzeit mit Wild auf der Fahrbahn rechnen - vor allem in der Dämmerung und nachts. Hier sind Rehe, Wildschweine und andere Tiere besonders aktiv.

"Fahren Sie langsam!" Besonders auf Straßen mit dem Verkehrszeichen "Wildwechsel" sowie an Waldrändern, Feldwegen und in Gewässernähe.

"Bleiben Sie bremsbereit!" Fuß vom Gas nehmen.

Bei Sichtung eines Tieres:

Abblenden, hupen und kontrolliert bremsen - kein abruptes Ausweichen.

Nach einem Wildunfall sollten folgende Maßnahmen beachtet werden:

"Sichern Sie die Unfallstelle ab!" Warnblinker einschalten und Warndreieck in ausreichendem Abstand aufstellen.

"Verständigen Sie die Polizei!" Auch wenn das Tier flüchtet oder der Schaden gering erscheint.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer besonders aufmerksam und vorsichtig zu fahren, um das Risiko von Wildunfällen zu verringern.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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