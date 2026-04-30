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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 29.04.2026 gegen 18:50 Uhr befuhr ein 52-jähriger Fahrer eines Personenkraftwagens aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Kurfürstenstraße in Wittlich.

Hier kollidierte er aufgrund unzureichenden Abstands beim Einbiegen mit einem 37-jährigen Fahrradfahrer aus dem Dauner Stadtgebiet.

Der Radfahrer stürzte auf die Straße und wurde im Anschluss leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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