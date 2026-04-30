Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 29.04.2026 gegen 18:50 Uhr befuhr ein 52-jähriger Fahrer eines Personenkraftwagens aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Kurfürstenstraße in Wittlich.

Hier kollidierte er aufgrund unzureichenden Abstands beim Einbiegen mit einem 37-jährigen Fahrradfahrer aus dem Dauner Stadtgebiet.

Der Radfahrer stürzte auf die Straße und wurde im Anschluss leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

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