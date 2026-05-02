PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Körperverletzung beim Tanz in den Mai

Hersdorf OT Jakobsknopp (ots)

Am 01.05.2026 gegen ca. 01:45 Uhr ist es bei der Maifeier auf dem Jakobsknopp (Hersdorf) zu einer Körperverletzung gekommen. Dabei haben mehrere unbekannte Jugendliche auf dem Vorplatz des Partyzeltes auf einen männlichen Geschädigten eingewirkt. Dieser wurde anschließend durch den Rettungsdienst betreut und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Prüm verbracht. Warum es zu den Streitigkeiten gekommen ist, ist unklar. Die Jugendlichen sollen im Alter von 18-22 Jahren gewesen sein. Zumindest einer der Jugendlichen wird folgendermaßen beschrieben:

   -südländisches Erscheinungsbild -ca. 22 Jahre alt -dunkler Bart 
und dunkle Haare

Bei sachdienlichen Hinweisen zum Sachverhalt oder den Beschuldigten melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Prüm.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 01.05.2026 – 12:51

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht mit gestohlenem PKW

    Prüm (ots) - Am 21.04.2026 kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW auf der A60 zwischen den Anschlussstellen Waxweiler und Prüm in Fahrtrichtung Belgien. Der PKW kollidierte mehrmals mit den Schutzplanken und verlor dabei beide Kennzeichen. Er entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Ermittlungen ergaben, dass der PKW vorher entwendet wurde. Es handelt sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 16:01

    POL-PDWIL: Gefährdung im Straßenverkehr auf der B51 - Zeugen gesucht

    Bitburg (ots) - Am 29.04.2026 (gegen 21 h), kam es auf der B51 in Höhe der Ortschaft Hohensonne zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen. Ein roter Audi A3, der in Richtung Bitburg unterwegs war, überholte trotz Gegenverkehrs mehrfach riskant. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten Gefahrenbremsungen einleiten, um Frontalkollisionen zu verhindern. Die ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 07:03

    POL-PDWIL: Kontrollen unter dem Motto "Sicherheit auf dem Weg zur KITA"

    Landscheid (ots) - Unter dem Motto "Sicherheit auf dem Weg zur KITA" kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich am 29.04.2026 zwischen 07:20 Uhr und 08:30 Uhr den Verkehr im Bereich der Hauptstraße in Landscheid. Insgesamt wurden 24 Fahrzeuge (PKW und Fahrräder) sowie neun Fußgänger kontrolliert. Gemeinsam mit der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren