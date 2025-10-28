Hauptzollamt Köln

HZA-K: Shoppingtour in Dubai endet für Mutter und Tochter mit Steuerstrafverfahren

Kölner Zoll vereitelt Schmuggelversuch von Luxus-Handtaschen und -Schuhen

Köln (ots)

Den Schmuggelversuch von neun Luxus-Handtaschen und drei Paar Designer-Schuhen mit einem Gesamtwert von mehr als 35.000 Euro, vereitelte der Kölner Zoll heute in den frühen Morgenstunden (28.10.2025) am Flughafen Köln/Bonn.

Ein niederländisches Mutter-Tochter-Gespann im Alter von 57 und 25 Jahren, wurden nach ihrer Rückkehr aus Dubai am Köln/Bonner Flughafen kontrolliert. Die Reisenden passierten den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren und wurden von den Zöllnerinnen und Zöllnern angehalten um ihr Gepäck zu überprüfen.

"Die Mutter hatte vier Luxus-Handtaschen im Wert von knapp 13.000 Euro in ihrem Koffer. Fünf Designer-Handtaschen und drei Paar Luxus-Schuhe für rund 22.000 Euro, fanden wir kurz darauf bei der Tochter im Gepäck. Da beide versucht haben diese am Zoll vorbei zu schmuggeln, wurde gegen die Niederländerinnen direkt vor Ort ein Steuerstrafverfahren eingeleitet", erklärt Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Die Wertgrenze für Waren, die abgabenfrei bei einer Flugreise aus Dubai im privaten Gepäck nach Deutschland mitgebracht werden darf, liegt bei 430 Euro. Wird die Reisefreigrenze überschritten, müssen die Mitbringsel bei der Zoll-Kontrollstelle im roten Ausgang angemeldet werden.

"Die noch vor Ort berechneten Einfuhrabgaben betragen fast 8.500 Euro. Allerdings konnte keine der beiden Frauen ihren Anteil zahlen, daher haben wir alle Luxusgüter sichergestellt. Nach Abschluss der Ermittlungsverfahren kommen auf Mutter und Tochter voraussichtlich noch Geldstrafen zu", so Ahland weiter.

Zusatzinformation:

Verlässliche Informationen über die Zollbestimmungen, die aktuellen Reisefrei-mengen und einen Abgabenrechner zur Berechnung möglicher Einfuhrabgaben gibt es auf www.zoll.de

