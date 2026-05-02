Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Binsfeld (ots)

Im Zeitraum 30.04.2026, 18:00 Uhr bis 01.05.2026, 05:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Waldstraße in Binsfeld abgestellten Personenkraftwagen und beschädigten diesen durch Aufbringen von Farbe.

Zudem wurde das Haustürschloss mittels Sekundenkleber verklebt.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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