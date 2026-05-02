Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall auf der L5 bei Seffern

Seffern (ots)

Am heutigen Tag gegen 09:40 Uhr kam es auf der L5 bei Seffern zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Motorradfahrer kollidierte mit einem die Fahrbahn querenden Reh.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen musste die L5 vollständig gesperrt werden.

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