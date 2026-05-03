PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Manderscheid (ots)

Am 02.05.2026 gegen 11:25 Uhr befuhr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer die Gewerbestraße in Manderscheid.

Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen und beschädigte diesen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Erste Zeugenhinweise erhaben einen Tatverdacht gegen den Fahrer eines Pritschenfahrzeugs.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 02.05.2026 – 22:31

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht nach Spiegelkollision

    Stadtkyll (ots) - Am Freitag, dem 01.05.2026 gegen 14:10 Uhr, ereignete sich innerhalb der Ortslage Stadtkyll in Höhe der Kirche ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW im Begegnungsverkehr. Hierbei wurde der linke Außenspiegels von einem der beiden PKW beschädigt. Der andere Verkehrsteilnehmer entfernte sich nach der Kollision unvermindert in Fahrtrichtung Jünkerath von der Unfallstelle, ohne für die notwendige ...

    mehr
  • 02.05.2026 – 22:21

    POL-PDWIL: Folgemeldung Schwerer Verkehrsunfall K94

    Monzelfeld (ots) - Am 02.05.2026 , gg. 14:55 Uhr, kam es auf der K94, Gemarkung Monzelfeld, in Höhe der dortigen Kläranlage zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 61-jähriger niederländischer Motorradfahrer die K94 von Monzelfeld in Richtung Bernkastel. In Höhe der Kläranlage kam das Motorrad in einer Rechtskurve aus bisher unbekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn und ...

    mehr
  • 02.05.2026 – 16:32

    POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall auf der K94

    Monzelfeld (ots) - Am 02.05.2026, gg. 14:55 Uhr, wurde der Polizei Bernkastel ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und 1 Motorradfahrer gemeldet. Der Motorradfahrer zog sich hierbei lebensbedrohliche Verletzungen zu. Die Strecke der K94 ist zurzeit voll gesperrt. Die Polizei befindet sich bei der Unfallaufnahme. Zur genauen Unfallrekonstruktion wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Von Presseabfragen bitten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren