Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht nach Spiegelkollision

Stadtkyll (ots)

Am Freitag, dem 01.05.2026 gegen 14:10 Uhr, ereignete sich innerhalb der Ortslage Stadtkyll in Höhe der Kirche ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW im Begegnungsverkehr. Hierbei wurde der linke Außenspiegels von einem der beiden PKW beschädigt. Der andere Verkehrsteilnehmer entfernte sich nach der Kollision unvermindert in Fahrtrichtung Jünkerath von der Unfallstelle, ohne für die notwendige Schadensregulierung zur Verfügung zu stehen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Kleinwagen.

Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

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