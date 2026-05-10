LPI-J: Internetbekanntschaft entpuppt sich als Erpresser

Kranichfeld (ots) - Freitagmorgen wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wegen eines Wohnungsbrandes in die Straße Lindental in Kranichfeld alarmiert. Vor Ort wurde ein Brand in einem Mehrfamilienhaus festgestellt. Die Familie sowie fünf Katzen wurden evakuiert. Die vier Bewohner wurden im Zuge des Brandgeschehens leicht verletzt und in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. An der Wohnung entstand Sachschaden in Höhe von circa 90000,00 EUR. Diese wurde ...

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