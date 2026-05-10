LPI-J: Internetbekanntschaft entpuppt sich als Erpresser
Apolda (ots)
Ein 18-jähriger deutschen Apoldaer lernte am Samstagmorgen, 09.05.2026 eine scheinbar junge Amerikanerin, welche sich aktuell in Deutschland aufhalte, über die Sozialen Medien kennen. Im Verlauf der englisch geführten Konversation konnte das Gegenüber den jungen Mann dazu bewegen, Bilder seines Geschlechtsteils zu versenden, woraufhin er unter Androhen des Weiterleitens der Bilder an Freunde und Bekannte zu Geldzahlungen erpresst wurde. Die Abteilung Cybercrime hat die Ermittlungen aufgenommen.
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