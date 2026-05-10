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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermeintliche Touristen ohne Versicherung

Apolda (ots)

Beamte der PI Apolda fiel am Freitag, 08.05.2026 gegen 18:45 Uhr ein weißer Transporter in der Straße Ackerwand in Apolda auf. An dem Fahrzeug war lediglich ein Berliner Kennzeichen am Heck dessen angebracht, welches keine Zulassungsplakette aufwies. Bei der anschließenden Kontrolle gaben die vier georgischen Insassen im Alter von 24 bis 42 Jahren an, dass sie sich als Touristen das Weimarer Land anschauen wollen würden. Dies machte die Beamten stutzig, da alle vier Personen orangefarbene Arbeitsbekleidung mit Reflektorstreifen trugen und verschmutzt waren. Die Weiterfahrt wurde aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes des Fahrzeuges unterbunden. Gegen den Fahrer leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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