LPI-J: Fischwilderer gestellt

Jena, Stadtroda (ots) - Unbekannte brachten in vergangenen zwei Wochen ein großflächiges Graffito mit rosaner Wandfarbe an die Außenwand einer Firma im Oberanger 13 in Laasdorf an. Die Schmiererei ist ca. 5 x 13 m groß. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor. Hinweise zum Graffito bitte an die Polizei in Stadtroda unter der Telefonnummer 0361 574356210 oder jede andere Polizeidienststelle. ...

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