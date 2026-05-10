LPI-J: Fischwilderer gestellt
Apolda (ots)
Am Freitag, 08.05.2026 stellten Beamte der PI Apolda einen 24-jährigen ukrainischen Fischwilderer gegen 17:30 Uhr am Friedensteich in der Herressener Promenade in Apolda. Der Täter konnte weder einen Angelschein, noch eine Erlaubnis vorweisen, welche ihm zum Angeln berechtigte.
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