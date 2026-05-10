Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Großflächiges Graffito an Firmengebäude

Jena, Stadtroda (ots)

Unbekannte brachten in vergangenen zwei Wochen ein großflächiges Graffito mit rosaner Wandfarbe an die Außenwand einer Firma im Oberanger 13 in Laasdorf an. Die Schmiererei ist ca. 5 x 13 m groß. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor.

Hinweise zum Graffito bitte an die Polizei in Stadtroda unter der Telefonnummer 0361 574356210 oder jede andere Polizeidienststelle.

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