Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl noch am Tag der Ausschreibung
Güstrow; Rostock (ots)
Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten am gestrigen Abend einen 34-jährigen Mann am Bahnhof Güstrow und nahmen ihn unmittelbar in Gewahrsam.
Im Rahmen der Kontrolle stellten sie fest, dass gegen den 34-Jährigen Deutschen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Rostock vorlag. Das Amtsgericht Rostock verurteilte ihn zuvor, aufgrund von Trunkenheit im Straßenverkehr, zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Bemerkenswert: Die zuständige Stelle trug die Fahndungsnotierung erst am selben Tag - dem 2. April 2026 - in die polizeilichen Systeme ein.
Die Bundespolizisten brachten den Mann anschließend in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.
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