Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl noch am Tag der Ausschreibung

Güstrow; Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten am gestrigen Abend einen 34-jährigen Mann am Bahnhof Güstrow und nahmen ihn unmittelbar in Gewahrsam.

Im Rahmen der Kontrolle stellten sie fest, dass gegen den 34-Jährigen Deutschen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Rostock vorlag. Das Amtsgericht Rostock verurteilte ihn zuvor, aufgrund von Trunkenheit im Straßenverkehr, zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Bemerkenswert: Die zuständige Stelle trug die Fahndungsnotierung erst am selben Tag - dem 2. April 2026 - in die polizeilichen Systeme ein.

Die Bundespolizisten brachten den Mann anschließend in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell