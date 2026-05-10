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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad am Bahnhof gestohlen

Stadtroda (ots)

Am Bahnhof in Stadtroda wurde am Samstag in der Zeit von 10:20 Uhr bis 14:40 Uhr ein Fahrrad entwendet. Das mittels Seilschloss an einem Geländer gesicherte Rad wurde durch Unbekannte gestohlen. Beim dem Beutegut handelt es sich um ein weinrotes 24-Zoll-Jugendfahrrad mit der Aufschrift "18 Speed" in einem sehr guten Zustand. Der Wert des Fahrrades wird auf ca. 1.200 Euro geschätzt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Diebstahl auf und sucht nun Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Stadtroda unter der Telefonnummer 0361 574356210 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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