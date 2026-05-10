LPI-J: Schockanrufwelle geht nach hinten los - Tochter war mit dem Bobbycar unterwegs
Eisenberg (ots)
Erneut kam es im Schutzbereich der PI Saale-Holzland zu einer Welle von Schockanrufen. Am Freitagnachmittag wurden ältere Menschen in Hainchen, Camburg und Eisenberg von einem angeblichen Polizisten über ein schweres Unglück eines Angehörigen informiert. Dieser soll angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben. Zum Glück fiel keines der angerufenen Opfer auf den Betrug herein. In einem Fall traf jedoch keine ältere Dame, sondern eine 35-jährige. Ihr wurde mitgeteilt, dass ihre Tochter jemanden angefahren habe. Das Problem für die Betrüger: Die Tochter ist erst 8 Jahre alt. Die Frau reagierte schlagfertig und fragte zurück, ob ihre Tochter jemanden mit dem Bobbycar angefahren haben...
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