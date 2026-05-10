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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schockanrufwelle geht nach hinten los - Tochter war mit dem Bobbycar unterwegs

Eisenberg (ots)

Erneut kam es im Schutzbereich der PI Saale-Holzland zu einer Welle von Schockanrufen. Am Freitagnachmittag wurden ältere Menschen in Hainchen, Camburg und Eisenberg von einem angeblichen Polizisten über ein schweres Unglück eines Angehörigen informiert. Dieser soll angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben. Zum Glück fiel keines der angerufenen Opfer auf den Betrug herein. In einem Fall traf jedoch keine ältere Dame, sondern eine 35-jährige. Ihr wurde mitgeteilt, dass ihre Tochter jemanden angefahren habe. Das Problem für die Betrüger: Die Tochter ist erst 8 Jahre alt. Die Frau reagierte schlagfertig und fragte zurück, ob ihre Tochter jemanden mit dem Bobbycar angefahren haben...

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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