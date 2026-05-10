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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti mit Fußballbezug

Jena (ots)

Durch den Jenaer Nahverkehr wurde der Polizei Jena am Samstagmorgen, kurz nach 03:30 Uhr gemeldet, dass sich auf dem Betriebshof des Jenaer Nahverkehrs im Bereich der Clara-Zetkin-Straße im Stadtzentrum 2 unberechtigte Personen aufhalten sollen. Die sofort eingesetzten Streifen der Polizei Jena konnten die Personen nicht mehr feststellen. Vor Ort wurde schnell klar, dass es sich um Graffiti-Sprayer handelt. An einer Straßenbahn wurden die Buchstaben "FCC" in den Farben blau, gelb und grau aufgesprüht. Der Schriftzug hatte das Ausmaß von 10m x 2m. Die Täter ließen einen Beutel mit Spraydosen am Tatort zurück, welcher beschlagnahmt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Jena entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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