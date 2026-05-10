Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti mit Fußballbezug

Jena (ots)

Durch den Jenaer Nahverkehr wurde der Polizei Jena am Samstagmorgen, kurz nach 03:30 Uhr gemeldet, dass sich auf dem Betriebshof des Jenaer Nahverkehrs im Bereich der Clara-Zetkin-Straße im Stadtzentrum 2 unberechtigte Personen aufhalten sollen. Die sofort eingesetzten Streifen der Polizei Jena konnten die Personen nicht mehr feststellen. Vor Ort wurde schnell klar, dass es sich um Graffiti-Sprayer handelt. An einer Straßenbahn wurden die Buchstaben "FCC" in den Farben blau, gelb und grau aufgesprüht. Der Schriftzug hatte das Ausmaß von 10m x 2m. Die Täter ließen einen Beutel mit Spraydosen am Tatort zurück, welcher beschlagnahmt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Jena entgegen.

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