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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Bollerwagen auf vermeintlichem Diebeszug

Apolda (ots)

Gestern Nacht wurde der Polizei in Apolda gegen 02:30 Uhr gemeldet, dass drei Personen mit einem Bollerwagen auffällig die Carolinenstraße in Apolda entlangliefen. Die Polizei begab sich vor Ort und kontrollierte die drei Personen. Im Handwagen befanden sich Gehwegplatten, ein Kühlschrank, einen Pflaumenbaum und ein Fernseher. Die Gruppe gab an, einen Teil der Gegenstände vom Sperrmüll zu haben oder gefunden zu haben. Die Gegenstände wurden geprüft und teilweise wieder an ihre Fundorte zurückgebracht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Diebstahls ein. Etwaige Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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