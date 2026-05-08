LPI-J: Einbruchsversuch in Bäckerei
Apolda (ots)
Über das Wochenende haben bislang Unbekannte versucht in eine Bäckerei Filiale in der Robert-Koch-Straße in Apolda einzubrechen. Die Tür des Geschäftes hielt dem Einbruchsversuch glücklicherweise stand, sodass ein Eindringen den Tätern nicht möglich war. Zeugen, welche etwas beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden (Tel.: 03644/541-0).
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
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