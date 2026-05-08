LPI-J: Einbruchsversuch in Bäckerei

Weimar/Weimarer Land (ots) - Auf der Bundesstraße 87 zwischen Umpferstedt und Schwabsdorf kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall, offenbar infolge eines medizinischen Problems. Der Fahrer eines Pkw war gegen 07:52 Uhr aus Richtung Umpferstedt kommend unterwegs, als ihm nach eigenen Angaben plötzlich schwarz vor Augen wurde und Schwindel einsetzte. In der Folge kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab ...

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