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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medizinischer Notfall führt zu Verkehrsunfall

Weimar/Weimarer Land (ots)

Auf der Bundesstraße 87 zwischen Umpferstedt und Schwabsdorf kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall, offenbar infolge eines medizinischen Problems. Der Fahrer eines Pkw war gegen 07:52 Uhr aus Richtung Umpferstedt kommend unterwegs, als ihm nach eigenen Angaben plötzlich schwarz vor Augen wurde und Schwindel einsetzte. In der Folge kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand stehenden Baum. Der Fahrzeugführer erlitt dabei leichte Verletzungen. Durch alarmierte Rettungskräfte wurde er zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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