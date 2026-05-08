Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drei Fahrzeuge bei Auffahrunfall beteiligt

Saale-Holzland (ots)

Auf der Bundesstraße 7 zwischen Hainspitz und der Anschlussstelle Eisenberg der A9 kam es am Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen mussten zwei Fahrzeuge an einer roten Ampel anhalten. Der nachfolgende Fahrer erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf, welches dadurch auf ein weiteres Auto geschoben wurde. Bei dem Unfall erlitten mehrere Beteiligte leichte Verletzungen. Ein Beifahrer wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Verkehr konnte während der Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

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