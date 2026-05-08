Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike aus Keller gestohlen

Saale-Holzland (ots)

Unbekannte entwendeten in Hermsdorf ein E-Bike aus dem Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses am Grünstädter Platz. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zu einem Kellerabteil und öffneten dort ein Vorhängeschloss. Anschließend wurde ein schwarz-weißes E-Bike der Marke Fischer im Wert von rund 1.900 Euro entwendet. Das am Fahrrad angebrachte Kettenschloss wurde ebenfalls entfernt. Während Teile des zerstörten Schlosses am Tatort zurückblieben, nahmen die Täter das Vorhängeschloss mit. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstag. Die Polizei sicherte Spuren vor Ort und leitete Fahndungsmaßnahmen nach dem gestohlenen Fahrrad ein.

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