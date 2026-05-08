Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Starkregen lässt Baugerüst absacken

Jena (ots)

In der Lessingstraße in Jena kam es am Donnerstagmittag zu einem Feuerwehreinsatz an einem Universitätsgebäude. Gegen 12:30 Uhr wurde bekannt, dass ein dort aufgebautes Baugerüst abzusacken drohte. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der anhaltende Starkregen dazu, dass sich der Erdboden auf der Westseite des Gebäudes absenkte. In der Folge gaben Teile des etwa 30 mal 20 Meter großen Gerüstes nach und stürzten teilweise ein. Der betroffene Bereich wurde umgehend durch Einsatzkräfte abgesperrt und gesichert. Zur weiteren Einschätzung der Gefahrenlage kamen unter anderem Sachverständige sowie Kräfte des Technischen Hilfswerks zum Einsatz. Personen wurden nach aktuellem Stand nicht verletzt. Der Gefahrenbereich wurde anschließend an die zuständige Behörde übergeben.

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