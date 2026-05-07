Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Smart überschlägt sich auf regennasser Straße

Weimar/Weimarer Land (ots)

Auf der Kreisstraße zwischen Hottelstedt und Ballstedt kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Pkw mehrfach überschlug. Der Fahrer eines Smart war in Richtung Ballstedt unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Pkw geriet nach rechts in den Straßengraben und überschlug sich anschließend mehrfach. Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen könnte die nasse Fahrbahn ursächlich für den Unfall gewesen sein. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass insbesondere bei starkem Regen die Geschwindigkeit den Witterungs- und Straßenverhältnissen angepasst werden sollte. Aquaplaning, verlängerte Bremswege sowie plötzlich auftretende Sichtbehinderungen erhöhen das Unfallrisiko erheblich.

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