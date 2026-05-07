Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreister Diebstahl einer Anhängerkupplung

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ausgesprochen dreist gingen bislang unbekannte Täter am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz einer Kaufhalle in der Marcel-Paul-Straße in Weimar vor. Während die 35-jährige Fahrzeughalterin nur kurz einkaufen war, machten sich der oder die Täter offenbar direkt am geparkten Pkw zu schaffen und montierten die komplette Anhängerkupplung ab. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, lagen lediglich noch Plastikteile am Boden - die Kupplung selbst war verschwunden. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat innerhalb weniger Minuten. Der entstandene Beuteschaden liegt bei rund 250 Euro. Die Polizei in Weimar ermittelt wegen Diebstahls und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

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