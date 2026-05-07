LPI-J: Mehrere Pakete aufgerissen - Inhalt verschwunden
Saale-Holzland (ots)
Entlang der Kreisstraße 138 in Petersberg/ Aubitz machten Zeugen am Mittwoch zahlreiche geöffnete Pakete eines großen Onlineversandhändlers ausfindig. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein bislang unbekannter Fahrer die Sendungen auf einem Feldweg geöffnet und den Inhalt entnommen. Insgesamt waren etwa 20 Pakete betroffen. Der Inhalt der Sendungen wog jeweils zwischen fünf und sechs Kilogramm. Zur Art der entwendeten Gegenstände liegen derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vor. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und ermittelt wegen u.a. wegen Diebstahls.
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