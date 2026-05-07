Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Werkzeug entwendet

Saale-Holzland (ots)

Unbekannte verschafften sich am Dienstagabend, mutmaßlich in der Zeit von 16:30 Uhr - 23:00 Uhr Zutritt zu einer Fertigungshalle in der Gerberstraße in Kahla. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zuvor ein Schlüssel aus einem Aufenthaltsraum entwendet. Mit diesem öffneten der oder die Täter die Halle und entwendeten Werkzeug im Wert von etwa 2.000 Euro. Im Umfeld des Tatortes fanden die Beamten einen Ausweis, der nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen ist. Die Polizei ermittelt wegen des Besonders schweren Fall des Diebstahls.

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